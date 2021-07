**Covid: gestore 'Musica' Riccione, "incredibile che non ci facciano aprire, chiusura è disastro"** (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Gli esercenti delle discoteche hanno dimostrato che è possibile riavviare i locali "in sicurezza" ma ancora non c'è una data certa per la ripartenza. Una cosa "incredibile". E' il grido d'allarme lanciato attraverso l'AdnKronos da Tito Pinton, gestore di discoteche, dal celebre 'Muretto' di Jesolo al 'Musica' di Riccione, dove è approdato recentemente. "I locali - spiega infatti - sono posti controllabili dove le persone, distanti le une dalle altre, usano la mascherina e il gel. Abbiamo proposto un protocollo e abbiamo dimostrato che siamo in grado di gestirlo. Ad oggi, però, non ci sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Gli esercenti delle discoteche hanno dimostrato che è possibile riavviare i locali "in sicurezza" ma ancora non c'è una data certa per la ripartenza. Una cosa "". E' il grido d'allarme lanciato attraverso l'AdnKronos da Tito Pinton,di discoteche, dal celebre 'Muretto' di Jesolo al '' di, dove è approdato recentemente. "I locali - spiega infatti - sono posti controllabili dove le persone, distanti le une dalle altre, usano la mascherina e il gel. Abbiamo proposto un protocollo e abbiamo dimostrato che siamo in grado di gestirlo. Ad oggi, però, non ci sono ...

Advertising

TV7Benevento : **Covid: gestore 'Musica' Riccione, 'incredibile che non ci facciano aprire, chiusura è disastro'**... - enzogoku69 : @1926pe Pensi che si pieno di gente al mondo disponibile ad investire nel calcio?molto fa la città, le infrastruttu… - LucaGras : Amici twitteri, quest'estate pensavo di ricominciare a passare 5/6 giorni in un rifugio di montagna. La mia scelta… - TgrRaiFVG : A un anno dalla costituzione di TPL, il gestore unico regionale del trasporto pubblico locale, i vertici tirano le… - maosalio : @GiacomoGorini Ministro della salute durante il COVID che non ha saputo organizzare PPE decenti, ha permesso 120000… -