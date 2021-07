Covid, focolaio alla festa in spiaggia: Marche a rischio zona gialla (Di venerdì 2 luglio 2021) Covid, due feste in riviera a San Benedetto del Tronto: hanno tracciato circa 120 ragazzi positivi con le corrispettive famiglie. Covid, balzo dei contagi nelle Marche 120 ragazzi tracciati positivi, probabile Variante Delta (Getty Images)Viene registrato un balzo di contagi nelle ultime 24 ore, infatti nelle Marche sono risultati 46 positivi dei quali più della metà sono registrati nella provincia di Ascoli Piceno. L’80% dei tracciati rientra nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 24 anni, è ancora da stabilire se questi sino dei casi di variante delta. Anche Acquaroli il presidente della regione ... Leggi su ck12 (Di venerdì 2 luglio 2021), due feste in riviera a San Benedetto del Tronto: hanno tracciato circa 120 ragazzi positivi con le corrispettive famiglie., balzo dei contagi nelle120 ragazzi tracciati positivi, probabile Variante Delta (Getty Images)Viene registrato un balzo di contagi nelle ultime 24 ore, infatti nellesono risultati 46 positivi dei quali più della metà sono registrati nella provincia di Ascoli Piceno. L’80% dei tracciati rientra nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 24 anni, è ancora da stabilire se questi sino dei casi di variante delta. Anche Acquaroli il presidente della regione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Via libera di Londra da settembre alla terza dose del vaccino per tutti gli over 50 e per i più vulnerabili. Nuovo… - petergomezblog : #Billionaire, le carte dell’inchiesta dei pm sul focolaio Covid del 2020: mascherine vietate alle cubiste, sintomi… - Agenzia_Ansa : Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo… - 31magnl : Enschede, focolaio Covid in una discoteca. Per il proprietario, il sistema di test 'non funziona' | - monica09029578 : A causa degli europei di calcio rischiamo una nuova ondata di covid ..avete visto gli stadi ?? Gli inglesi stanno a… -