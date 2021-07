Covid | Figliuolo | fine campagna vaccinale a settembre per tutte le regioni Pensiamo già alla terza dose

(Di venerdì 2 luglio 2021) «Noi le dosi ce le abbiamo per tutti, se poi qualcuno pensava di finire laluglio per dire che è il più bravo di tutti non potrà farlo ma deve finire come gli altri a»....

Ultime Notizie dalla rete : Covid Figliuolo

Nella giornata di ieri, anche il commissario all'emergenza, Francesco Paolo, aveva fatto il punto sui numeri delle forniture attese per luglio alla luce delle nuove indicazioni su ...Lo afferma il commissario all'emergenzaFrancesco, in merito alla richiesta di più dosi da parte di alcune Regioni. 'Con i vaccini che abbiamo saremo in grado di assicurare il ...“La nostra intenzione, insieme al Governo e al general Figliuolo, è quella di costruire all’interno della Fiera del Levante di Bari un grande centro di emergenza nazionale che non esiste nel Sud Itali ...Il vaccino Johnson & Johnson, l'unico somministrabile in dose singola, si dice sicuro contro la variante Delta: lo confermano due studi Il vaccino creato ...