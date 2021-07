(Di venerdì 2 luglio 2021) Per ladellea settembre il commissario straordinario Francescopunta alla vaccinazione anche dei, che deve avveniredell'inizio delle lezioni se si vuole tornare in sicurezza. L'articolo .

Advertising

pietroraffa : ??**(Adnkronos) COVID: FIGLIUOLO, 'VACCINI SUFFICIENTI PER MANTENERE RITMO 500MILA DOSI AL GIORNO'** Bene #VacciniCovid - MediasetTgcom24 : Figliuolo: 'Con ministero già pensiamo a eventuale terza dose' #covid - fattoquotidiano : Figliuolo: “Su AZ si poteva comunicare meglio”, ma è colpa del “Covid mutevole”. Lui però lanciò gli Open Day per g… - orizzontescuola : Covid, Figliuolo deciso: “Vaccinare i giovani prima della riapertura scuole” - dragonofdojima4 : RT @ImolaOggi: Covid, Figliuolo: ''Noi vacciniamo chiunque debba essere vaccinato, dovunque esso sia' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Figliuolo

... ha detto, dal canto suo, il commissario straordinario Francesco. "Abbiamo le dosi di ... Tutti i dati del 1* luglio Il bollettinodel 2 luglio Regioni / Toscana Sono 58 i nuovi casi ...Istituto Superiore di Sanità: crescono i casi legati alle varianti 'Delta' e 'K' fra gli attualmente positivi che sono sempre meno. Circoscritti i focolai nelle varie zone del Paese. Check point all'...Il commissario straordinario sulla campagna vaccinale, il generale Francesco Figliuolo, a margine della sua visita all’Isola del Giglio per la conclusione della campagna di vaccinazione di massa per ..."Per i giovani dobbiamo fare in modo che quando si arriva all'apertura dell'anno scolastico ci sia la maggioranza dei ragazzi in sicurezza. Chiaramente questo deve nascere da un convincimento dei raga ...