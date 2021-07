Covid, Figliuolo deciso: “Vaccinare i giovani prima della riapertura delle scuole” (Di venerdì 2 luglio 2021) Per la riapertura delle scuole a settembre il commissario straordinario Francesco Figliuolo punta alla vaccinazione anche dei giovani, che deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni se si vuole tornare in sicurezza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 luglio 2021) Per laa settembre il commissario straordinario Francescopunta alla vaccinazione anche dei, che deve avveniredell'iniziolezioni se si vuole tornare in sicurezza. L'articolo .

