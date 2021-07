Covid | Figliuolo al Giglio | Ci sono vaccini sufficienti per 500mila dosi al giorno

Advertising

pietroraffa : ??**(Adnkronos) COVID: FIGLIUOLO, 'VACCINI SUFFICIENTI PER MANTENERE RITMO 500MILA DOSI AL GIORNO'** Bene #VacciniCovid - Adnkronos : #Vaccini covid, #Figliuolo: 'Dosi a giovani prima dell'anno scolastico'. - MediasetTgcom24 : Figliuolo: 'Con ministero già pensiamo a eventuale terza dose' #covid - ProDocente : Covid, Figliuolo deciso: “Vaccinare i giovani prima della riapertura delle scuole” - Luciano06815942 : RT @sostengoi40: Il generale Figliuolo ha trovato la soluzione per il Covid: si è affidato a santa Rita... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Figliuolo

Intanto, per la prima volta dal 6 ottobre la Lombardia non registra decessi per. Il Commissario: 'Col ministero stiamo già pensando a un'eventuale terza dose'. 02 lug 15:17 Nel Lazio ...Così il commissario straordinario per la campagna vaccinale anti -, generale Francesco, parlando con i giornalisti a margine della sua visita all'Isola del Giglio per la conclusione ...(LNews - Milano, 02 lug) "Nel mese di agosto, grazie alla fattiva collaborazione con il commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, verranno consegnate alla Lombardia oltre un milione di dos ...(ANSA) - ISOLA DEL GIGLIO, 02 LUG - Si conclude simbolicamente all'isola del Giglio, alla presenza del commissario generale Figliuolo, la vaccinazione di massa degli abitanti delle isole minori in Ita ...