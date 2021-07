Covid, Conferenza delle Regioni: “Chiesto al governo una campagna di comunicazione per le persone che hanno paura del vaccino” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Io penso che ci siano due gruppi all’interno delle persone che ancora non hanno aderito a questa campagna. Un gruppo fortemente minoritario che è proprio contro il vaccino, che fanno girare anche le fake news, dall’altro c’è gente che ha paura. Su questo, anche come Conferenza, abbiamo Chiesto al governo da un lato di fare una campagna di comunicazione importante e dall’altro coinvolgere i medici di medicina generale perché è quello che conosce e ha la fiducia del proprio paziente e che da anni gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) “Io penso che ci siano due gruppi all’internoche ancora nonaderito a questa. Un gruppo fortemente minoritario che è proprio contro il, che fanno girare anche le fake news, dall’altro c’è gente che ha. Su questo, anche come, abbiamoalda un lato di fare unadiimportante e dall’altro coinvolgere i medici di medicina generale perché è quello che conosce e ha la fiducia del proprio paziente e che da anni gli ...

