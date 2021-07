Covid Campania, altri 98 positivi e 11 morti. Incidenza contagi stabile (Di venerdì 2 luglio 2021) Dimuiscono i nuovi positivi e resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 98... Leggi su ilmattino (Di venerdì 2 luglio 2021) Dimuiscono i nuovie restala curva deida Coronavirus in, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 98...

Advertising

Testament73 : #vafammokk Covid:De Luca,Campania densità alta, mascherina in strada - Campania - - neifatti : Covid in Campania, 98 nuovi positivi - Raff_Napolitano : «In Campania e in Umbria sta nascendo una nuova #variante del virus» ... adesso anche la variante Gamma... ?? per f… - antonellaa262 : Il governatore Vincenzo De Luca fa il punto sulla campagna di vaccinazione in Campania: “Abbiamo superato le 5 mili… - infoitinterno : Covid, De Luca: “Alta densità abitativa in Campania, tenere la mascherina anche in strada” -