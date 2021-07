Covid, allarme in Costiera sorrentina: due tedeschi positivi, tamponi in hotel (Di venerdì 2 luglio 2021) Avrebbero voluto trascorrere una vacanza romantica in penisola sorrentina ma solo dopo qualche giorno di permanenza nell?albergo che avevano scelto a Vico Equense, hanno avvertito sintomi... Leggi su ilmattino (Di venerdì 2 luglio 2021) Avrebbero voluto trascorrere una vacanza romantica in penisolama solo dopo qualche giorno di permanenza nell?albergo che avevano scelto a Vico Equense, hanno avvertito sintomi...

Advertising

matteosalvinimi : L’OMS lancia l’allarme Covid dall’Africa, dove solo l’1% della popolazione è vaccinata. Cosa fare? Bloccare sbarchi… - MediasetTgcom24 : Covid, allarme Oms: 'L'Europa rischia una nuova ondata' | Ema: 'La doppia dose protegge dalla variante Delta'… - ilriformista : Mentre aumenta l’allarme per il diffondersi della #VarianteDelta e #VarianteKappa anche nel nostro Paese, in Lomba… - DavideSottile5 : RT @matteosalvinimi: L’OMS lancia l’allarme Covid dall’Africa, dove solo l’1% della popolazione è vaccinata. Cosa fare? Bloccare sbarchi, b… - Nat_Casatelli : RT @andcapocci: In Russia ci sono oltre ventimila nuovi casi al giorno come nel Regno Unito. Ma mentre in UK registra 20 decessi giornalier… -