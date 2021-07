Covid, 794 nuovi casi su 199.238 tamponi e altri 28 morti - I ricoverati sotto quota 1.500 (Di venerdì 2 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 794 casi di coronavirus a fronte di 199.238 tamponi (giovedì erano stati 882 su 188.474). Lo rende noto il ministero della Salute, sottolineando che i decessi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore l'Italia registra 794di coronavirus a fronte di 199.238(giovedì erano stati 882 su 188.474). Lo rende noto il ministero della Salute,lineando che i decessi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 794 Covid, il bollettino di oggi venerdì 2 luglio: 794 nuovi casi e 28 vittime nelle ultime 24 ore Sono 794 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 882. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state ...

