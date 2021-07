Covid, 794 nuovi casi nelle ultime 24 ore. 28 decessi (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 794 i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. 28 i decessi. E' quanto evidenzia il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. 199.238 i tamponi processati da ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono 794 idi- 19 registrati24 ore in Italia. 28 i. E' quanto evidenzia il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. 199.238 i tamponi processati da ...

Advertising

casarinale58 : RT @TgrRai: #Covid 794 nuovi casi in 24 ore 199.238 tamponi processati indice di positività allo 0,4%. 28 decessi (127.615 da inizio pande… - Italpress : Covid, 794 nuovi casi e 28 decessi in 24 ore - zazoomblog : Covid: in Italia 794 casi e 28 decessi il tasso di positività giù a 04% - #Covid: #Italia #decessi #tasso - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Tornano a scendere in Italia i casi di Covid-19. Dalla lettura del quotidiano bollettino del min… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, 794 nuovi casi e 28 decessi in 24 ore - -