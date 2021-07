Covid 19 in Campania, De Luca: “Mascherina piccolo sacrificio che può salvare la vita” (VIDEO) (Di venerdì 2 luglio 2021) Il governatore Vincenzo De Luca fa il punto sulla campagna di vaccinazione in Campania: “Abbiamo superato le 5 milioni di somministrazioni”. Sul pestaggio dei detenuti di Santa Maria Capua Vetere: “Immagini barbare”. Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, torna a ribadire il perché dell’obbligo di Mascherina all’aperto, rivolto Leggi su 2anews (Di venerdì 2 luglio 2021) Il governatore Vincenzo Defa il punto sulla campagna di vaccinazione in: “Abbiamo superato le 5 milioni di somministrazioni”. Sul pestaggio dei detenuti di Santa Maria Capua Vetere: “Immagini barbare”. Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della, Vincenzo De, torna a ribadire il perché dell’obbligo diall’aperto, rivolto

