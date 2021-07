Coutinho vuole la Premier: clamoroso ritorno in vista (Di venerdì 2 luglio 2021) Tutto da scrivere il futuro di Philippe Coutinho: l’Inter ha pensato ad un clamoroso ritorno ma il giocatore va verso la Premier Philippe Coutinho lascerà probabilmente il Barcellona. Secondo quanto riportato da The Sun, il brutto infortunio che ha avuto non gli ha permesso di rendere quanto avrebbe voluto con i blaugrana ed allora il brasiliano vorrebbe tornare al Liverpool. Jurgen Klopp però non sarebbe molto entusiasta e così sull’ex Inter, tra l’altro accostato in Spagna nelle scorse settimane ai nerazzurri, è piombato il Leicester. I DETTAGLI SU INTERNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tutto da scrivere il futuro di Philippe: l’Inter ha pensato ad unma il giocatore va verso laPhilippelascerà probabilmente il Barcellona. Secondo quanto riportato da The Sun, il brutto infortunio che ha avuto non gli ha permesso di rendere quanto avrebbe voluto con i blaugrana ed allora il brasiliano vorrebbe tornare al Liverpool. Jurgen Klopp però non sarebbe molto entusiasta e così sull’ex Inter, tra l’altro accostato in Spagna nelle scorse settimane ai nerazzurri, è piombato il Leicester. I DETTAGLI SU INTERNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Coutinho vuole De Laurentiis chiesta cifra enorme per Mario Rui. Emerson e Insigne... ...vuole migliorare il suo stipendio , il Napoli deve abbassare il monte - ingaggi. Il Barcellona è interessato al Magnifico e potrebbe offrire qualche esubero a De Laurentiis. Tra questi anche Coutinho ...

Valigie? Top11 protagonisti dell'estate di calciomercato quel Real Madrid laggiù che vuole contrattare con la Roma. Sì, quello in giacca e cravatta un po' ...cercherà un bed and breakfast oppure un posto dove sistemarsi più a lungo? E poi Ramsey e Coutinho ...

Barcellona, Coutinho vuole tornare al Liverpool ma Klopp non è convinto: c'è il Leicester

Alvino: "Basic voleva andare al Napoli. Insigne-Coutinho, la verità" Carlo Alvino, giornalista, ha risposto alle domande dei tifosi del Napoli sul calciomercato: 'Basic alla Lazio? Non mi risulta'.

