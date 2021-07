Advertising

Affaritaliani : Costruire gondole nell'antica Venezia grazie alla Realtà Virtuale -

Ultime Notizie dalla rete : Costruire gondole

askanews

Fare un viaggio nel passato di Venezia e cimentarsi nelil loro simbolo, le. E' possibile grazie alla Realtà Virtuale. Un'azienda padovana, Hybrid Reality, aveva pensato questaesperienza per una mostra che doveva essere inaugurata a ...... peruna nuova e per certo versi inedita nuova fase di crescita e di sviluppo". In ... le grandi e piccole cose meravigliose che sappiamo fare con le nostre mani: dagli scalmi delle, ...Roma, 2 lug. (askanews) - Fare un viaggio nel passato di Venezia e cimentarsi nel costruire il loro simbolo, le gondole. E' possibile grazie ...In particolare, la Liguria parteciperà al prossimo Expo Dubai concentrando i propri sforzi nella settimana in cui, parallelamente ad Expo, si tiene anche il "Dubai International Boat Show": il compart ...