Correa in partenza | attenzione alle richieste di Lotito

(Di venerdì 2 luglio 2021) L’ambiente biancoceleste da quando è arrivato Maurizio Sarri, sta subendo alcuni cambiamenti. Le trasformazioni però sono necessarie ed è per questo che in casa Lazio sta avvenendo una sorta di rivoluzione.è inma prima è necessario soddisfare. Marco Parolo: dopo la Lazio, il settore giovanilein: cosa chiede? Joaquinè stato uno dei punti fermi negli schemi di Simone Inzaghi. Il giocatore argentino, capace di incredibili giocate, desidera però cambiare aria per dirigersi verso nuove avventure calcistiche. ...

...assist finora per lui - sarebbe il nome proposto dalla dirigenza transalpina per arrivare a. rendono l'attaccante delle Furie Rosse una possibile pedina di scambio per ladel Tucu. ...LA RICHIESTA - La valutazione che fa la Lazio diè di circa 50 milioni di euro . Una cifra ... Una richiesta diche potrà scendere anche in base alle offerte che dovessero arrivare al ...CALCIOMERCATO LAZIO CORREA SARABIA - Come già riferito da indiscrezioni emerse nella giornata di ieri, il PSG sembra davvero intenzionato ...Tutto fermo ma ormai siano agli sgoccioli. Dopo Kamenovic, peraltro acquisto perfezionato nella sessione invernale, per adesso non ci sono altri ...