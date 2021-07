Coronavirus, venerdì 2 luglio: sono 64 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-1253) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 64 nuovi casi positivi (-8), 5 decessi (+2), i ricoverati sono 162 (-19). I guariti sono 152, le terapie intensive sono 42 (-5). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 0,8% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 41. Operazione Delta: – Sold out Open night Santo Spirito con 1000 prenotazioni: le vaccinazioni saranno effettuate dalle ore 15.00 di sabato 3 luglio, alle ore 8.00 di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – Oggi su quasi 8mila tamponi nel(-1253) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 64casi positivi (-8), 5 decessi (+2), i ricoverati162 (-19). I guariti152, le terapie intensive42 (-5). Il rapporto tra positivi e tamponi è allo 0,8% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma cittàa quota 41. Operazione Delta: – Sold out Open night Santo Spirito con 1000 prenotazioni: le vaccinazioni saranno effettuate dalle ore 15.00 di sabato 3, alle ore 8.00 di ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus venerdì Coronavirus, bilancio del 2 luglio: 794 nuovi casi e 28 morti in più ... di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell'emergenza coronavirus aggiornato a venerdì 2 luglio. Rispetto alla giornata ...

Covid, il bollettino di oggi venerdì 2 luglio: 794 nuovi casi e 28 vittime nelle ultime 24 ore Sono 199.238 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 188.474. Il tasso di positività ...

