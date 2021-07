Coronavirus | sospiro di sollievo dopo il boom | 28 positivi nelle Marche Ma una provincia corre Il trend dei contagi

(Di venerdì 2 luglio 2021) ANCONA - Lesono in zona bianca Covid dal 21 giugno scorso, ma si trovano a fronteggiare una recrudescenza della pandemia dovuta a nuovi focolai di variante Delta . Per non rischiare nuove ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sospiro

corriereadriatico.it

ANCONA - Le Marche sono in zona bianca Covid dal 21 giugno scorso, ma si trovano a fronteggiare una recrudescenza della pandemia dovuta a nuovi focolai di variante Delta . Per non rischiare nuove ......di concedere alla piattaforma Covax (per la redistribuzione dei farmaci anti -nei ... 'Dopo la prima ondata avevamo tirato undi sollievo, ma ora sta accadendo ciò che temevamo: il ...ANCONA - Le Marche sono in zona bianca Covid dal 21 giugno scorso, ma si trovano a fronteggiare una recrudescenza della pandemia dovuta a nuovi focolai di variante Delta. Per non rischiare ...L’ Europa è alle prese con l’aumento dei contagi e le polemiche rispetto alla diffusione del virus durante l’europeo di calcio itinerante. Ma a sollevare preoccupazioni è anche la situazione in Africa ...