Coronavirus | scendono ancora indice Rt e incidenza L' Italia resta bianca

(Di venerdì 2 luglio 2021) Se da un lato aumenta la preoccupazione per i focolai diffusi di variante Delta, destinata a diventare dominante in agosto, dall'altro continua la riduzione dell'Rt nazionale sceso a 0.63 ...

Sono questi i dati salienti contenuti nella bozza di monitoraggio settimana Iss - Ministero della Salute sull'andamento dei contagi dain Italia. "Si conferma la diminuzione dell'......positivia 49.358, in calo di 1.083 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 47.597 persone ( - 1.004). Sono 188.474 i tamponi molecolari e antigenici per il...'Da 15 settimane consecutive - dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE - si registra una discesa dei nuovi casi settimanali Sono questi i dati salienti contenuti nella bozza di ...L'Rt passa in una settimana da 0,69 a 063. Oggi in Italia 9 nuovi casi ogni 100mila abitanti Se da un lato aumenta la preoccupazione per i focolai diffusi di variante Delta, destinata a diventare domi ...