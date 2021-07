Coronavirus nel mondo. Allarme variante Delta in California, l'India supera i 400mila morti (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo l'ultimo aggiornamento della Jhu nel mondo si sono registrati 391.289 nuovi casi di contagio e 7.800 decessi nelle ultime 24 ore Leggi su rainews (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo l'ultimo aggiornamento della Jhu nelsi sono registrati 391.289 nuovi casi di contagio e 7.800 decessi nelle ultime 24 ore

Advertising

Fontana3Lorenzo : Nuove prove e nuovi documenti emergono nel rapporto tra la Cina e le sperimentazioni con i pipistrelli, per ottener… - Agenzia_Ansa : La Nuova Zelanda sospende la 'bolla di viaggio' in Australia per la nuova ondata di Covid nel Paese e le autorità a… - Precipizia : - vinierm : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, in California casi aumentati del 17% per la variante Delta. In Giappone rischio Olimpiadi a porte ch… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, in California casi aumentati del 17% per la variante Delta. In Giappone rischio Olimpiadi a porte ch… -