Coronavirus, Moratti: "Oggi zero decessi in Lombardia"

"Non succedeva dal 6 ottobre" ha annunciato la vicepresidente della Regione. "Allora l'autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell'incubo"

