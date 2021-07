Coronavirus, l’Oms avverte: il mondo in “periodo molto pericoloso” della pandemia (Di venerdì 2 luglio 2021) Il mondo è in un "periodo molto pericoloso" della pandemia di Covid-19 e "nessun Paese è ancora fuori pericolo": è l'avvertimento lanciato oggi da Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). In un briefing Tedros ha spiegato che la variante Delta è stata rilevata in almeno 98 Paesi e si sta "diffondendo rapidamente". Il numero uno dell'Oms ha anche detto che solo un "rivolo" dei vaccini nel mondo viene condiviso con i Paesi più bisognosi e ha esortato i produttori degli antidoti al Covid a condividere le ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 luglio 2021) Ilè in un "di Covid-19 e "nessun Paese è ancora fuori pericolo": è l'avvertimento lanciato oggi da Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondialesanità (Oms). In un briefing Tedros ha spiegato che la variante Delta è stata rilevata in almeno 98 Paesi e si sta "diffondendo rapidamente". Il numero uno dell'Oms ha anche detto che solo un "rivolo" dei vaccini nelviene condiviso con i Paesi più bisognosi e ha esortato i produttori degli antidoti al Covid a condividere le ...

