Coronavirus, l’analisi settimanale di Rezza: “Incidenza e Rt in calo, ma preoccupazione per la circolazione varianti. La Delta già sopra il 20%” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Anche questa settimana l’Incidenza dei casi nel nostro Paese mostra una leggere diminuzione, siamo attorno ai 9 casi per 100mila abitanti, così come l’Rt che si attesta ben al di sotto dell’unità con lo 0,63%“, così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando il report settimanale della Cabina di regia, relativo al periodo dal 14 al 20 giugno. In calo anche i posti letto in area medica e di terapia intensiva. “Qualche preoccupazione la desta la circolazione delle nuove varianti, la variante Alfa è tuttora la principale, con il 58% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) “Anche questa settimana l’dei casi nel nostro Paese mostra una leggere diminuzione, siamo attorno ai 9 casi per 100mila abitanti, così come l’Rt che si attesta ben al di sotto dell’unità con lo 0,63%“, così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, commentando il reportdella Cabina di regia, relativo al periodo dal 14 al 20 giugno. Inanche i posti letto in area medica e di terapia intensiva. “Qualchela desta ladelle nuove, la variante Alfa è tuttora la principale, con il 58% ...

Advertising

marghette : Cambiano la comunicazione e i servizi del settore #turismo: l'analisi dallo studio di alcune #newsletter. - ItaloItaliano : RT @RecapSocial: ?? #ComunicazionePolitica ?? ?? Nel 2020 la pagina #Facebook di #Conte ha acquisito più di 2,5 MLN di fan ? Come è accaduto?… - RecapSocial : ?? #ComunicazionePolitica ?? ?? Nel 2020 la pagina #Facebook di #Conte ha acquisito più di 2,5 MLN di fan ? Come è acc… - tempoweb : Un'altra storia sul #vaccino è diventata virale e fa scattare l'allarme #covid #coronavirus #iltempoquotidiano… - Miti_Vigliero : RT @alevarone: Ultime analisi modellistica dalla sanità pubblica in Inghilterra ( PHE ) e l'Università di Cambridge MRC Biostatistica Unità… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’analisi Coronavirus, l’analisi settimanale di Rezza: “Incidenza e Rt in calo, ma preoccupazione per la… Il Fatto Quotidiano