Coronavirus in Toscana | morta una donna ad Arezzo | oggi 2 luglio E 58 nuovi contagi

Advertising

f_profili : Coronavirus, 58 nuovi casi, età media 36 anni. Un decesso - TuttoSesto : #Coronavirus: 26 nuovi casi e nessun decesso nei territori Ausl Toscana Centro - TuttoSesto - - Bruna71347573 : RT @regionetoscana: #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana #2luglio ?? 58 nuovi casi ?? 12.519 tamponi eseguiti ?? 101 ricoverati (-8 da i… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus #COVID19 - DANI56 : RT @regionetoscana: #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana #2luglio ?? 58 nuovi casi ?? 12.519 tamponi eseguiti ?? 101 ricoverati (-8 da i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

- Sono 58 i nuovi casi positivi inToscana, che portano a 244.385 il numero degli infettati dall'inizio dell'epidemia. Dei nuovi casi 57 sono confermati contampone molecolare e 1 da test ...Lasi trova al 12° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 6.662 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 7.190 x100.000, dato di ...Può essere scaricata da oggi, venerdì 2 luglio, la nuova app della Regione ‘Toscana Salute’: progettata, integrata e perfezionata dal settore Sanità digitale e innovazione, per rendere a portata di ma ...E' morta per coronavirus una donna di 83 anni, oggi 2 luglio 2021, in Toscana. Risiedeva ad Arezzo. Con lei salgono a 6.871 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.217 a Firenze, 598 a ...