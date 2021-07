Coronavirus, in Lombardia un giorno senza morti: non accadeva da ottobre (Di venerdì 2 luglio 2021) Moratti: «L'autunno e le varianti ci hanno fatto ripiombare nell'incubo, ma è possibile guardare al futuro con più speranza anche grazie ai vaccini» Leggi su lastampa (Di venerdì 2 luglio 2021) Moratti: «L'autunno e le varianti ci hanno fatto ripiombare nell'incubo, ma è possibile guardare al futuro con più speranza anche grazie ai vaccini»

Advertising

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-30). A fronte di 32.346 ta… - LykanLA : RT @GonnelliLuca: Quando non si vaccinava ancora, per dire. Coronavirus, in Lombardia un giorno senza morti: non accadeva da ottobre… - GonnelliLuca : Quando non si vaccinava ancora, per dire. Coronavirus, in Lombardia un giorno senza morti: non accadeva da o… - Ticinonline : In Lombardia zero decessi legati al Covid #coronavirus #italia #lombardia - sissio78 : RT @rep_milano: Coronavirus in Lombardia, oggi zero vittime del Covid. 'Non accadeva dallo scorso 6 ottobre' -