Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 luglio: 794 nuovi casi e 28 morti (Di venerdì 2 luglio 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di venerdì 2 luglio. Il tasso di positività è 0,4% (ieri 0,5%) con 199.238 tamponi. I ricoverati scendono sotto quota 1.500, sono 3 gli ingressi in terapia intensiva, il numero più basso del 2021 Leggi su corriere (Di venerdì 2 luglio 2021) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di venerdì 2. Il tasso di positività è 0,4% (ieri 0,5%) con 199.238 tamponi. I ricoverati scendono sotto quota 1.500, sono 3 gli ingressi in terapia intensiva, il numero più basso del 2021

Advertising

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 luglio: 794 nuovi casi e 28 morti - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie in Italia. Speranza: “Con Delta casi risalgono anche in Paesi con alto tasso vaccinazio… - Corriere : Variante Delta in Italia, i dati Iss: è al 22,7%, già presente in 16 regioni - FrancoBove1965 : RT @you_trend: ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 52.112.997 Di cui 1e dosi: 33.032.132… - repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 2 luglio: 794 casi nuovi casi e 28 decessi.Tasso positività stabile a 0,4% -