Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 luglio: 794 nuovi casi (Di venerdì 2 luglio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, venerdì 2 luglio 2021, registrano 794 casi e 28 vittime. Stabile rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri, sale di poco il numero dei decessi. Tasso di positività allo 0,4%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 47.779 con un decremento di -1.579. 3 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 2.345 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Scende di nuovo il numero delle persone in isolamento ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 luglio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, venerdì 22021, registrano 794e 28 vittime. Stabile rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, sale di poco il numero dei decessi. Tasso di positività allo 0,4%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 47.779 con un decremento di -1.579. 3 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 2.345 unità, un numero superiore rispetto al giorno precedente. Scende di nuovo il numero delle persone in isolamento ...

