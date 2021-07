Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 luglio: 794 nuovi casi, i morti sono 28 (Di sabato 3 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 794 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 882. Aumentano i tamponi effettuati: 199.238, contro i 188.474 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è allo 0,4% (ieri era allo 0,5%). sono 28 i morti, 16 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 2 luglio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). I nuovi ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 luglio 2021) Nelle ultime 24 orestati 794 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 882. Aumentano i tamponi effettuati: 199.238, contro i 188.474 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è allo 0,4% (ieri era allo 0,5%).28 i, 16 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 2(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). I...

