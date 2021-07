Coronavirus in Campania, i dati del 1 luglio: 98 nuovi positivi (Di venerdì 2 luglio 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 1 luglio dell’unità di Crisi regionale riporta 98 positivi su 6.200 tamponi effettuati. Sono 98 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania, dove sono stati effettuati 6.200 tamponi molecolari e 6.082 antigenici. Undici i decessi (3 deceduti nelle ultime 48 ore, 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Leggi su 2anews (Di venerdì 2 luglio 2021)in: il bollettino di ieri 1dell’unità di Crisi regionale riporta 98su 6.200 tamponi effettuati. Sono 98 ialin, dove sono stati effettuati 6.200 tamponi molecolari e 6.082 antigenici. Undici i decessi (3 deceduti nelle ultime 48 ore, 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri).

