Coronavirus, bollettino 2 luglio: 794 contagi e 28 morti (Di venerdì 2 luglio 2021) La Protezione Civile ha comunicato i dati riguardanti l'ultimo bollettino da Covid-19: le ultime su contagi, decessi e guarigioni Come di consueto la Protezione Civile ha comunicato poco fa il bollettino Covid con gli ultimi dati relativi a contagi, guarigioni e decessi registrati nella giornata odierna, venerdì 2 luglio. Anche se di poco la curva epidemica subisce un L'articolo proviene da Inews.it.

