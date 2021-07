Coronavirus, anche oggi al GOM di Reggio Calabria nessun caso positivo e nessun nuovo ricovero. Il bollettino dell’ospedale (Di venerdì 2 luglio 2021) Coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 161 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. nessuno è risultato positivo al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 65.567 (720 nella giornata di ieri). Di queste, 36.225 sono prime dosi, 29.342 sono, invece, seconde dosi. (Il dato è aggiornato a ieri). Nelle ultime ventiquattro ore sono stati ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021): nelle ultime ventiquattro ore al GOM disono stati 161 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19.o è risultatoal test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” dicomunica che le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 65.567 (720 nella giornata di ieri). Di queste, 36.225 sono prime dosi, 29.342 sono, invece, seconde dosi. (Il dato è aggiornato a ieri). Nelle ultime ventiquattro ore sono stati ...

