Coronavirus, 794 nuovi positivi con 199.238 tamponi: incidenza allo 0,4%. I morti sono 28 (Di venerdì 2 luglio 2021) sono 794 i nuovi positivi al Sars-Cov-2 rintracciati in Italia nelle ultime 24 ore tra i 199.238 tamponi processati, 116.679 dei quali test antigenici rapidi. L’incidenza resta quindi stabile allo 0,4 per cento. I decessi sono stati 28. Le strutture ospedaliere fanno registrare un nuovo sensibile calo con 63 ricoverati con sintomi in meno e 16 posti letto in meno occupati in terapia intensiva, dove si sono registrati solo 3 ingressi da ieri. Da lunedì a oggi sono stati 3.520 i contagi accertati, circa il 10% in meno dei 3.961 della scorsa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021)794 ial Sars-Cov-2 rintracciati in Italia nelle ultime 24 ore tra i 199.238processati, 116.679 dei quali test antigenici rapidi. L’resta quindi stabile0,4 per cento. I decessistati 28. Le strutture ospedaliere fanno registrare un nuovo sensibile calo con 63 ricoverati con sintomi in meno e 16 posti letto in meno occupati in terapia intensiva, dove siregistrati solo 3 ingressi da ieri. Da lunedì a oggistati 3.520 i contagi accertati, circa il 10% in meno dei 3.961 della scorsa ...

