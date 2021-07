Corona virus: Italia, 47779 attualmente positivi a test (-1579 in un giorno) con 127615 decessi (28) e 4086188 guariti (2345). Totale di 4261582 casi (794) Dati della protezione civile: effettuati 199238 tamponi (Di venerdì 2 luglio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 47779 attualmente positivi a test (-1579 in un giorno) con 127615 decessi (28) e 4086188 guariti (2345). Totale di 4261582 casi (794) <small class="subtitle">Dati ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 2 luglio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(28) e).di(794) ...

