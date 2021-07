Continuano in Italia le selezioni per Una Ragazza per il Cinema (Di venerdì 2 luglio 2021) Continuano con successo le selezione in tutta Italia, della 33esima Edizione del Premio Nazionale di Bellezza e Talento “UNA Ragazza PER IL Cinema”, in vista dell’attesissima Finale Nazionale, che si svolgerà, il 9 settembre prossimo, in Sicilia, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina. La Regione Lazio, con il suo Responsabile Massimo Meschino, ancora una volta, si conferma, una delle regioni più attive in Italia, per questa prima fase di selezione. Infatti, domenica 11 luglio 2021, ore 11, il Ristorante “Salsedine”, via della Scafa 143, Fiumicino (RM), in collaborazione con MTM ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 2 luglio 2021)con successo le selezione in tutta, della 33esima Edizione del Premio Nazionale di Bellezza e Talento “UNAPER IL”, in vista dell’attesissima Finale Nazionale, che si svolgerà, il 9 settembre prossimo, in Sicilia, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina. La Regione Lazio, con il suo Responsabile Massimo Meschino, ancora una volta, si conferma, una delle regioni più attive in, per questa prima fase di selezione. Infatti, domenica 11 luglio 2021, ore 11, il Ristorante “Salsedine”, via della Scafa 143, Fiumicino (RM), in collaborazione con MTM ...

Advertising

MSF_ITALIA : Testimonianza da #Lampedusa 'Veder morire e soffrire delle persone a poche miglia dalla nostra costa, dopo che han… - CarloCalenda : La destra non riesce a trovare una classe dirigente per governare le città (figuriamoci l’Italia). Il 5S discute so… - maxschiavini : RT @AzzurraBarbuto: Percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da Pazienti Covid-19 in Italia (dati arrotondati all'unità): 3… - tigrelt : RT @AzzurraBarbuto: Percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da Pazienti Covid-19 in Italia (dati arrotondati all'unità): 3… - SemperAdamantes : RT @AzzurraBarbuto: Percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da Pazienti Covid-19 in Italia (dati arrotondati all'unità): 3… -