Consulenti del lavoro: verosimile perdita molti occupati, servono politiche attive (Di venerdì 2 luglio 2021) “E’ verosimile che registreremo molte perdite di posti di lavoro, sarà dunque necessario puntare sulle politiche attive per il lavoro per riaccompagnare i lavoratori verso altri posti disponibili anche per far fronte alle numerose opere che, si auspica, dovranno essere realizzate con i fondi del Recovery Plan”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Francesco Duraccio, vice presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del lavoro, commenta i possibili effetti della fine dello stop ai licenziamenti, mantenuto dal governo solo per i settori abbigliamento, tessile e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) “E’che registreremo molte perdite di posti di, sarà dunque necessario puntare sulleper ilper riaccompagnare i lavoratori verso altri posti disponibili anche per far fronte alle numerose opere che, si auspica, dovranno essere realizzate con i fondi del Recovery Plan”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Francesco Duraccio, vice presidente del Consiglio nazionale dell’ordine deidel, commenta i possibili effetti della fine dello stop ai licenziamenti, mantenuto dal governo solo per i settori abbigliamento, tessile e ...

