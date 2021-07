Congresso Patriot verso la costituente

Leggi su cityroma

(Di venerdì 2 luglio 2021) oggi domenica 20 giugno presso il Vicariato generale si e’ riunito il movimento, guidato da Benjamin Harnwell, dove hanno pattecipato diversi movimenti. Benjamin Harnwell e’ l’assistente di Steve Bannon, ex braccio destro di Donald Trump, ex Presidente degli Stati Uniti d’ America , che ha come obiettivo di creare un nuovo soggetto politico denominato. A partecipare all’evento, la delegazione del Movimento Italia Unita, nelle persone del tesoriere nazionale e padre fondatore, nonche’ candidato alle comunali di Roma, Benedetto Maria La China (Roma)e i due dirigenti nazionali, Patrizia Ferri (Viterbo), Federica Petrocchi (Ancona). Il ...