Confindustria | ventennale della settimana della cultura d’impresa | Grand Tour tra i valori dell?Italia intraprendente

(Di venerdì 2 luglio 2021) Quest’anno laraggiunge i suoi primi venti anni. In questo arco di tempo l’iniziativa si è evoluta e, attraverso il ricco calendario di eventi associativi e nazionali che ogni anno viene realizzato, ha saputo raccontare le trasformazioni economiche, sociali eli del Paese, sapendosi adattare a linguaggi e messaggi correnti senza perdere la propria identità distintiva che vede nella diffusione deiun asset determinante per la crescita intelligente e competitiva dei territori. A questo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Confindustria ventennale

Il Denaro

I VENT'ANNI DELLA 'NONA' La storia della linea nona è. Attivata nel 2001, a seguito di ...l'intervista al direttore dello stabilimento Raffaele Marinucci e alla direttrice di......L'appuntamento si inserisce inoltre nel Grand Tour tra i valori dell'Italia Intraprendente che guida ildella Settimana della Cultura di Impresa. Si tratta dell'iniziativa di...Quest’anno la Settimana della cultura d’impresa raggiunge i suoi primi venti anni. In questo arco di tempo l’iniziativa si è evoluta e, attraverso il ricco calendario di eventi associativi e nazionali ...Italian Angels for Growth (IAG), il più grande network di business angel in Italia con oltre 260 associati, ha eletto ...