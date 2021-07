Condannati cinque carabinieri della caserma Levante di Piacenza: 12 anni al capo della banda (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono stati Condannati i cinque carabinieri della caserma "Levante" di Piacenza, arrestati il 22 luglio dell'anno scorso con l'accusa di tortura, spaccio e abuso d'ufficio. Al processo, svolto con rito ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Sono stati" di, arrestati il 22 luglio dell'anno scorso con l'accusa di tortura, spaccio e abuso d'ufficio. Al processo, svolto con rito ...

