Concept Recharge | il futuro solo elettrico di Volvo passa da qui – FOTO

(Di venerdì 2 luglio 2021) Il manifesto tecnologico della prossima generazione di100% elettriche: rappresenta questo lache, facendo a meno del motore a combustione interna (e dei suoi ingombri), beneficia di proporzioni che consentono di aumentare lo spazio interno migliorando al contempo l’efficienza aerodinamica: infatti, eliminando il motore “bielle e pistoni” e sostituendolo con un pacco batterie posto sotto il pavimento piatto, i progettisti scandinavi hanno incrementato il passo del veicolo, a tutto vantaggio dell’abitabilità interna. La tradizionale griglia frontale, non più necessaria per il raffreddamento della meccanica, è stata ...

BOLOGNA - Non solo un cambiamento nei sistemi di propulsione, ma un vero mutamento generazionale nell'approccio all'automobile, per Volvo Cars che anticipa i tempi con la Concept Recharge. Il progetto è quello presentato ieri nell'ambito di un incontro 'virtuale' sul futuro della mobilità, e della casa automobilistica scandinava, durante il quale si è parlato di ... Il manifesto del futuro 100% elettrico di Volvo Cars è stato mostrato svelando il Concept Recharge. Fedele alla tradizione del design scandinavo, il Concept Recharge è ispirato dal mantra "meno, ma meglio".