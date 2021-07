Con la ripresa del lavoro tornano a salire gli infortuni: a Bergamo 1054 denunce in un anno (Di venerdì 2 luglio 2021) La ripresa produttiva si accompagna a un aumento degli infortuni sul lavoro. La conferma arriva da un’analisi condotta dal dipartimento Salute e sicurezza della Cisl Lombardia sulla base degli ultimi dati Inail, con il confronto tra 2020 e 2021, emerge che in provincia di Bergamo le denunce sono passate da 772 a maggio dello scorso anno a 1054 in quello appena trascorso. A livello regionale a fine maggio sono stati ben 8.314 gli incidenti sul lavoro denunciati, contro i 5.605 di maggio 2020 (+ 48%). Guardando poi complessivamente ai primi 5 mesi del 2021, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 luglio 2021) Laproduttiva si accompagna a un aumento deglisul. La conferma arriva da un’analisi condotta dal dipartimento Salute e sicurezza della Cisl Lombardia sulla base degli ultimi dati Inail, con il confronto tra 2020 e 2021, emerge che in provincia dilesono passate da 772 a maggio dello scorsoin quello appena trascorso. A livello regionale a fine maggio sono stati ben 8.314 gli incidenti suldenunciati, contro i 5.605 di maggio 2020 (+ 48%). Guardando poi complessivamente ai primi 5 mesi del 2021, ...

