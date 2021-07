Comitato direttivo M5S, Crimi sfida Grillo: il voto su SkyVote (Di venerdì 2 luglio 2021) M5S, Crimi ha avviato le procedure per far votare il direttivo sulla piattaforma SkyVote. Beppe Grillo aveva lanciato un ultimatum: riconsegnare gli elenchi degli iscritti a Davide Casaleggio e scegliere il nuovo organismo usando Rousseau Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 2 luglio 2021) M5S,ha avviato le procedure per far votare ilsulla piattaforma. Beppeaveva lanciato un ultimatum: riconsegnare gli elenchi degli iscritti a Davide Casaleggio e scegliere il nuovo organismo usando Rousseau Segui su affaritaliani.it

Advertising

Mov5Stelle : Come richiesto dal Garante, @beppe_grillo, è indetta la votazione per il Comitato Direttivo del Movimento 5 Stelle… - MediasetTgcom24 : M5s, Crimi avvia macchina per voto Comitato direttivo su 'SkyVote' #M5s - Corriere : M5S, Crimi sfida Grillo e avvia il voto per il comitato direttivo su SkyVote (evitando Rousseau) - Giusepp66890796 : RT @Grillino_eFiero: @gennaro38069406 @_marlene1265 @Mov5Stelle @beppe_grillo @GiuseppeConteIT @virginiaraggi @ale_dibattista @NicolaMorra6… - LuciaLaVita1 : RT @Grillino_eFiero: @Gio2020Gio @fattoquotidiano @Mov5Stelle @beppe_grillo @virginiaraggi @marcotravaglio @NicolaMorra63 @ale_dibattista @… -