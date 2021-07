Comincia l’era Spalletti, il nuovo allenatore arriva a Castel Volturno: le sue prime parole (Di venerdì 2 luglio 2021) Luciano Spalletti è appena arrivato al centro sportivo di Castel Volturno. Accompagnato dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e dal figlio, nonché vicepresidente, Edoardo De Laurentiis, si è fermato per un piccolo intervento ai microfoni per salutare il mondo Napoli: “Alla città e ai tifosi voglio dire Forza Napoli. E come dicono loro…sarò con te!” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 luglio 2021) Lucianoè appenato al centro sportivo di. Accompagnato dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e dal figlio, nonché vicepresidente, Edoardo De Laurentiis, si è fermato per un piccolo intervento ai microfoni per salutare il mondo Napoli: “Alla città e ai tifosi voglio dire Forza Napoli. E come dicono loro…sarò con te!” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

