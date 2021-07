Comincia l'era Spalletti: il mister atteso tra le 12:00 e le 12:30 a Castel Volturno (Di venerdì 2 luglio 2021) Ora può davvero Cominciare. Il nuovo Napoli targato Luciano Spalletti nasce oggi, venerdì 2 luglio 2021. Spalletti, ufficializzato ormai più di un mese fa, ha dovuto attendere l'inizio ufficiale di calciomercato prima di Cominciare a tutti gli effetti la sua nuova avventura. Come scrive il Corriere dello Sport Luciano Spalletti arriverà a Napoli come prima tappa per poi raggiungere il suo nuovo quartier generale, Castel Volturno. Lì incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis, e si comincerà a programmare la nuova stagione. L'obiettivo è quello, già affermato, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 luglio 2021) Ora può davverore. Il nuovo Napoli targato Lucianonasce oggi, venerdì 2 luglio 2021., ufficializzato ormai più di un mese fa, ha dovuto attendere l'inizio ufficiale di calciomercato prima dire a tutti gli effetti la sua nuova avventura. Come scrive il Corriere dello Sport Lucianoarriverà a Napoli come prima tappa per poi raggiungere il suo nuovo quartier generale,. Lì incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis, e si comincerà a programmare la nuova stagione. L'obiettivo è quello, già affermato, ...

