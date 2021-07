Come sta Silvio Berlusconi? Il mistero della foto pubblicata (e rimossa) dalla fidanzata (Di venerdì 2 luglio 2021) Silvio Berlusconi ha avuto diversi problemi di salute negli ultimi mesi, la foto pubblicata e poi rimossa dalla fidanzata ha generato timori sul suo stato. Circa un mese e mezzo fa Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per complicanze legate all’infezione da Covid e per una gastroenterite. In quel periodo si è vociferato che le condizioni di salute del leader di Forza Italia fossero gravi, ma il 2 giugno è stato lui stesso a smentire le voci, spiegando a ‘Il Giornale‘ che la sua salute stava gradualmente ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 luglio 2021)ha avuto diversi problemi di salute negli ultimi mesi, lae poiha generato timori sul suo stato. Circa un mese e mezzo faè stato ricoverato al San Raffaele di Milano per complicanze legate all’infezione da Covid e per una gastroenterite. In quel periodo si è vociferato che le condizioni di salute del leader di Forza Italia fossero gravi, ma il 2 giugno è stato lui stesso a smentire le voci, spiegando a ‘Il Giornale‘ che la sua salute stava gradualmente ...

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Sri Lanka, strage di tartarughe marine un mese dopo il naufragio del cargo E, purtroppo, la previsione delle autorità competenti si sta verificando : a un mese esatto dall'... unici al mondo, come quelli delle aree costiere colpite. Le autorità hanno dichiarato la scorsa ...

Il Barcellona offre Pjanic a tutti: il bosniaco vuole solo la Juve Commenta per primo Il Barcellona sta cercando di cedere Miralem Pjanic , l'ex Juventus che non si è integrato in Catalogna . E, come scrive Le10Sport, il bosniaco è stato offerto a Chelsea e Paris Saint - Germain , col giocatore che ...

Wimbledon, come sta davvero Roger Federer? la Repubblica Il tracciamento dei casi non sta migliorando Nonostante il forte calo dei casi e il miglioramento epidemico, il sistema di contact tracing in Italia non migliora.

L'opera d'arte intangibile di Salvatore Garau è stata venduta a Milano Pochi giorni fa la casa d'aste Art-Rite di Milano ha venduto a 15mila euro il nulla. O meglio, un’opera fatta del nulla, un nulla, a detta dell’artista, solo visivo, perché concettualmente sarebbe un ...

