Come sta Alex Zanardi? Le sue condizioni oggi (Di venerdì 2 luglio 2021) Un anno dopo quel terribile incidente a bordo della sua handbike durante la gara-esibizione, le condizioni di Alex Zanardi continuano a migliorare, seppur lentamente. A svelare lo stato di salute del campione paralimpico è stata la moglie che, in un’intervista rilasciata alla rivista della BMW (di cui lui è brand ambassador), ha spiegato il lungo tragitto di riabilitazione che ancora dovrà percorrere suo marito. Alex Zanardi, Come sta? Le parole della moglie Daniela “Al momento è ricoverato in una clinica specializzata, dove sta seguendo un programma di riabilitazione – ha spiegato Daniela ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Un anno dopo quel terribile incidente a bordo della sua handbike durante la gara-esibizione, ledicontinuano a migliorare, seppur lentamente. A svelare lo stato di salute del campione paralimpico è stata la moglie che, in un’intervista rilasciata alla rivista della BMW (di cui lui è brand ambassador), ha spiegato il lungo tragitto di riabilitazione che ancora dovrà percorrere suo marito.sta? Le parole della moglie Daniela “Al momento è ricoverato in una clinica specializzata, dove sta seguendo un programma di riabilitazione – ha spiegato Daniela ...

