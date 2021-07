Come si organizza l’associazionismo cattolico per le comunali di Napoli (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Gaetano Manfredi, il candidato sindaco del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, preme per avere accanto a sé al massimo 10 liste. Fatto sta che solo nell’ambito del mondo dell’associazionismo cattolico, contato il fatto che gli uomini (e le donne) di Clemente Mastella andranno a rafforzare la lista ‘Azzurri per Napoli’ di Stani Lanzotti e Riccardo Monti, ad avere i motori accesi per prepararne di proprie già se ne contano almeno 3. Si tratta di “Demos” di Mario Giro e Roberta Gaeta. “Centro Democratico” di Raimondo Pasquino. E di “Per Napoli” di Peppe Irace. “Demos” ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Gaetano Manfredi, il candidato sindaco del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, preme per avere accanto a sé al massimo 10 liste. Fatto sta che solo nell’ambito del mondo del, contato il fatto che gli uomini (e le donne) di Clemente Mastella andranno a rafforzare la lista ‘Azzurri per’ di Stani Lanzotti e Riccardo Monti, ad avere i motori accesi per prepararne di proprie già se ne contano almeno 3. Si tratta di “Demos” di Mario Giro e Roberta Gaeta. “Centro Democratico” di Raimondo Pasquino. E di “Per” di Peppe Irace. “Demos” ...

