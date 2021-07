Colapesce e Dimartino: nuovo brano, 'ToyBoy', con Ornella Vanoni. Qui il video della canzone girato con il regista Luca Guadagnino (Di venerdì 2 luglio 2021) Colapesce e Dimartino, la coppia di cantautori rivelazione dell'anno, tornano con un nuovo sorprendente brano dal titolo ' (42 Records/Numero Uno) insieme a due icone mondiali della cultura e dello ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 luglio 2021), la coppia di cantautori rivelazione dell'anno, tornano con unsorprendentedal titolo ' (42 Records/Numero Uno) insieme a due icone mondialicultura e dello ...

Advertising

HuffPostItalia : Ornella Vanoni, Colapesce e Dimartino diretti da Luca Guadagnino per il video di 'Toy Boy' - IlContiAndrea : Colapesce Dimartino + Ornella Vanoni in #ToyBoy Meraviglia - GDS_it : #Colapesce e #Dimartino con #OrnellaVanoni: il #videoclip di '#Toyboy' diretto da #LucaGuadagnino… - INLOVEWITHDS2 : Fedez-Achille con Orietta berti Colapesce- dimartino con Ornella vanoni - LIDAMUGNAI : RT @Tg3web: Colapesce e Dimartino insieme a Ornella Vanoni, nel segno dell'ironia. Per il lancio del singolo, il video 'Toy Boy' del regist… -