Clamoroso in Francia, Bordeaux retrocesso d’ufficio. Il club annuncia ricorso (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Bordeaux è stato retrocesso d’ufficio dalla Federcalcio francese in Ligue2. Lo ha comunicato lo stesso club transalpino con una nota sul proprio sito spigando come si è sviluppata l’udienza con la Commission Fédérale du Contrôle des clubs (DNCG) avvenuta nella giornata di oggi e preannunciando ricorso contro la decisione: “L’udienza si è svolta in due fasi: la prima per presentare la situazione finanziaria del club e il suo budget per la stagione 2021-22 e la seconda per verificare il progetto di acquisizione. Dalla prima udienza è emersa ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) Ilè statodalla Federcalcio francese in Ligue2. Lo ha comunicato lo stessotransalpino con una nota sul proprio sito spigando come si è sviluppata l’udienza con la Commission Fédérale du Contrôle dess (DNCG) avvenuta nella giornata di oggi e prendocontro la decisione: “L’udienza si è svolta in due fasi: la prima per presentare la situazione finanziaria dele il suo budget per la stagione 2021-22 e la seconda per verificare il progetto di acquisizione. Dalla prima udienza è emersa ...

