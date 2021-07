Cinema all' aperto alla Fondazione Prada

(Di venerdì 2 luglio 2021)di Milano ospita, insieme al suo repertorio di mostre d'arte, il «all'» con proiezioni speciali chiamate in gruppo «Multiple Canvases», in programma dal 2 luglio al 25 settembre 2021. Nelle giornate dal giovedì al sabato, alle ore 21.45, sarà possibile assistere - su prenotazione - alle pellicole del format di «all'», dove singole personalità del mondo dell'arte e della cultura, condividono con il pubblico i film che hanno marcato la loro formazione personale e intellettuale. «Multiple Canvases» combina il film a connessioni e risonanze ...

Advertising

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #29giugno 2000 muore Vittorio #Gassman, detto 'il mattatore' è uno dei 'mostri sacri' della comm… - fe_de15 : @nonfaretardi @YouTube Rimane comunque la mia perplessità, nel senso che - tolta la composizione ad hoc di musica d… - radiolaquila1 : L'Aquila social Film Festival', dal 5 al 9 luglio rassegna di cinema all'aperto su tematiche sociali - comunevenezia : #Cultura #Cinemoving ?? Il cinema all'aperto arriva nel parco San Giuliano ???Sette serate di film a tema ambiental… - Alfonso0070 : RT @La_Guarimba: Nel 2019, la regista fiamminga Jacinta Agten ha girato un film sull'identità di genere in Calabria all'interno della nostr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema all

La Stampa

Blackpink - The Movie, dal 4'8 agosto al. Dopo il successo dei BTS alarriva neidi tutto il mondo la Reunion dei fan delle Blackpink le nuove star del dopo ...Ora ai Bucks non vogliono disperdere questo patrimonio comunitario così accomunato: ' Pensiamo al'aperto in estate , piuttosto che serate di pittura coi gessetti per i bambini', dice ...Tredici serate di film d’autore, musica e incontri: da lunedì 12 a venerdì 30 luglio (weekend esclusi) torna “Doppio Sogno”, XXI edizione, ...George Washington raduna un gruppo di sconclusionati per sconfiggere gli inglesi e il loro generale lupo mannaro e vincere la Guerra d'Indipendenza.