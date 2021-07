Ciclismo: Tour de France, Mohoric vince 7/a tappa e Van der Poel sempre in giallo (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. - (Adnkronos) - Matej Mohoric vince per distacco la settima tappa, la più lunga, del Tour de France 2021, la Vierzon-Le Creusot di 249 km. Lo sloveno della Bahrain Victorious precede di oltre un minuto il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) e di 1'140" un gruppetto comprendente la maglia gialla, l'olandese dell'Alpecin-Fenix, Mathieu Van der Poel. Tredicesimo posto, con quasi tre minuti di distacco, per vincenzo Nibali (Trek-Segafredo). Domani ottava frazione, con partenza da Oyonnax e arrivo a Le Grand-Bornand dopo 150 km. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. - (Adnkronos) - Matejper distacco la settima, la più lunga, delde2021, la Vierzon-Le Creusot di 249 km. Lo sloveno della Bahrain Victorious precede di oltre un minuto il belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) e di 1'140" un gruppetto comprendente la maglia gialla, l'olandese dell'Alpecin-Fenix, Mathieu Van der. Tredicesimo posto, con quasi tre minuti di distacco, pernzo Nibali (Trek-Segafredo). Domani ottava frazione, con partenza da Oyonnax e arrivo a Le Grand-Bornand dopo 150 km.

