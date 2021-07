Ciampino, cori e fumogeni per Mourinho dai tifosi della Roma (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma – fumogeni, cori per la Roma e contro la Lazio e poi Campo Testaccio. Cantano e sventolano le bandiere i tifosi della Roma, nel piazzale laterale dell’aeroporto di Ciampino, dove alle 14 è atteso l’aereo privato con a bordo il nuovo tecnico giallorosso Josè Mourinho. “Siamo qui per un sogno chiamato Mourinho”, “Sono venuto con i mezzi da Guidonia Montecelio”, raccontano i tifosi tra un coro e l’altro. Secondo quanto trapela, salvo fuori programma, Mourinho salirà su uno dei van messi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 luglio 2021)per lae contro la Lazio e poi Campo Testaccio. Cantano e sventolano le bandiere i, nel piazzale laterale dell’aeroporto di, dove alle 14 è atteso l’aereo privato con a bordo il nuovo tecnico giallorosso Josè. “Siamo qui per un sogno chiamato”, “Sono venuto con i mezzi da Guidonia Montecelio”, raccontano itra un coro e l’altro. Secondo quanto trapela, salvo fuori programma,salirà su uno dei van messi ...

